В Крыму российские предприниматели не поделили бизнес, результат - проломанный череп

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В дежурную часть отдела полиции Симферополя поступило заявление 36-летнего жителя Ставропольского края о том, что в дневное время суток в результате словесного конфликта на улице его коллега нанес ему телесные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, а именно перелом основания черепа.

Сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан ранее не судимый 55-летний земляк заявителя.

Сотрудники полиции установили, что мужчины приехали в Симферополь и открыли совместный небольшой бизнес. Через некоторое время между ними возникло недопонимание, переходящее в агрессию. В результате очередного конфликта подозреваемый нанес несколько ударов ногами и руками в область головы потерпевшего.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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