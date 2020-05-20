Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму усилили контроль за открывшимися предприятиями ● С 1 июня в Крыму может частично заработать «Артек» ● В Крыму проверяют на коронавирус не меньше тысячи человек в день ● Сотрудники «скорой» в Крыму записали видеообращение к Аксенову ● Не обольщаться: уровень заражения COVID-19 в Крыму растет
В Крыму растет число больных COVID с внебольничной пневмонией
Число зараженных коронавирусом крымчан, у которых диагностирована внебольничная пневмония, постепенно растет.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«У нас постепенно растет число случаев среди всех заболевших новой коронавирусной инфекцией, у которых регистрируется внебольничная пневмония, это уже 24,8%. Из них у 8,2%, выявлено тяжелое клиническое течение болезни», – сказала Пеньковская.
Она также добавила, что среди заболевших COVID-19 снизился процент лиц, не имеющих клинических проявлений болезни, – с 46% до 38%. Также около трети заболевших имеют клинику ОРВИ.
Всего c начала пандемии в Крыму зарегистрировано 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 25 из них завезены из-за границы, 31 – из других российских регионов, 28 случаев выявлены по контакту с лицами, прибывшими из субъектов РФ, 213 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, два – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 122 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сотрудники «скорой» в Крыму записали видеообращение к Аксенову. Коллектив Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи записал видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову.
Не обольщаться: уровень заражения COVID-19 в Крыму растет. Уровень заражения COVID-19 в Крыму еще имеет тенденцию к росту.
Источником инфекции в Феодосии стал крымчанин, вернувшийся из Питера. Новый заболевший – из числа близких контактов пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.
В Крыму четыре пациента с коронавирусом в реанимации. У 135 человек заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.
В Крыму тысячами исчезают приезжие: статистика не сходится даже у официальных лиц
В Крыму растет число приезжих.
Сотрудники «скорой» в Крыму записали видеообращение к Аксенову
Коллектив Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи записал видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову.
Скрывавшиеся от обсерватора приезжие в Крыму попались при посещении банка
Двое граждан, ранее прибывших в Крым из другого субъекта РФ и скрывавшиеся от обязательной обсервации, попались в при посещении отделения банка.
«Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах
Группа крымчан, вернувшихся на полуостров из Узбекистана, грубо протестовала против их помещения в обсерватор.
17 мая
Крымчан попросили воздержаться от посещения похорон и юбилеев
В нынешних условиях любые массовые мероприятия могут стать потенциальным очагом инфицирования.