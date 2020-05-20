В Крыму растет число больных COVID с внебольничной пневмонией

Число зараженных коронавирусом крымчан, у которых диагностирована внебольничная пневмония, постепенно растет.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«У нас постепенно растет число случаев среди всех заболевших новой коронавирусной инфекцией, у которых регистрируется внебольничная пневмония, это уже 24,8%. Из них у 8,2%, выявлено тяжелое клиническое течение болезни», – сказала Пеньковская.

Она также добавила, что среди заболевших COVID-19 снизился процент лиц, не имеющих клинических проявлений болезни, – с 46% до 38%. Также около трети заболевших имеют клинику ОРВИ.

Всего c начала пандемии в Крыму зарегистрировано 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 25 из них завезены из-за границы, 31 – из других российских регионов, 28 случаев выявлены по контакту с лицами, прибывшими из субъектов РФ, 213 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, два – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 122 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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