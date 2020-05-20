Происшествия
В Крыму пьяный водитель накинулся с кулаками на сотрудника ДПС
Проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений сотруднику полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
16 мая 2020 г. в дневное время сотрудниками отделения ДПС ОМВД России по Кировскому району был остановлен для проверки автомобиль «АУДИ» под управлением местного жителя. Поведение 40-летнего водителя указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. Однако от прохождения процедуры освидетельствования мужчина отказался.
При составлении в отношении гражданина административного материала по ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), водитель стал вести себя неадекватно и нанес телесные повреждения сотруднику полиции.
О произошедшем было сообщено в дежурную часть.
Полицейскому была оказана разовая медицинская помощь, после чего он продолжил несение службы.
Собранные полицией материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
ОМВД России по Кировскому району по данному факту проводится служебная проверка.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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