В Крыму пьяный водитель накинулся с кулаками на сотрудника ДПС

Проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений сотруднику полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

16 мая 2020 г. в дневное время сотрудниками отделения ДПС ОМВД России по Кировскому району был остановлен для проверки автомобиль «АУДИ» под управлением местного жителя. Поведение 40-летнего водителя указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. Однако от прохождения процедуры освидетельствования мужчина отказался.

При составлении в отношении гражданина административного материала по ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), водитель стал вести себя неадекватно и нанес телесные повреждения сотруднику полиции.

О произошедшем было сообщено в дежурную часть.

Полицейскому была оказана разовая медицинская помощь, после чего он продолжил несение службы.

Собранные полицией материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

ОМВД России по Кировскому району по данному факту проводится служебная проверка.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Предпринимателя в Крыму оштрафовали за торговлю «просрочкой». Арбитражным судом Республики Крым привлечен к административной ответственности предприниматель за выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям.

Капитана из Севастополя принудительно отправили в обсерватор. Нахимовский районный суд Севастополя отправил на принудительную изоляцию в условиях обсерватора капитана морского судна.

В Крыму экс-полицейские за взятку предложили «крышу» владельцу притона. Крымский Следком направил в суд дело против экс-сотрудников МВД по Республике Крым, которые обвиняются в целом ряде правонарушений.

Крымчанам разрешили жениться и разводиться только в масках. С сегодняшнего дня органы ЗАГС Крыма будут осуществлять прием и выдачу документов для предоставления государственных услуг и иных юридически значимых действий.