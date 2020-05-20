Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сотрудники «скорой» в Крыму записали видеообращение к Аксенову ● Не обольщаться: уровень заражения COVID-19 в Крыму растет ● В Крыму наказали 20 человек, отказавшихся носить маски ● Скрывавшиеся от обсерватора приезжие в Крыму попались при посещении банка ● Власти Крыма решили, что полуострову нужна отдельная программа по поддержке туротрасли
В Крыму проверяют на коронавирус не меньше тысячи человек в день
В последние дни значительно увеличился объем тестирования.
Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Значительно увеличилось число лиц, которые обследуются, из категории здоровых. Мы изначально шли на то, чтобы максимально рисковые категории обследовать, сейчас появилась возможность расширить спектр. У нас сейчас меньше тысячи в сутки не обследуется. За последние сутки обследовано 1285 человек, — заявила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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