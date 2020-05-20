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Коронавирус в Крыму

В Крыму проверяют на коронавирус не меньше тысячи человек в день

14:03 среда, 20 мая 2020

В последние дни значительно увеличился объем тестирования.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Значительно увеличилось число лиц, которые обследуются, из категории здоровых. Мы изначально шли на то, чтобы максимально рисковые категории обследовать, сейчас появилась возможность расширить спектр. У нас сейчас меньше тысячи в сутки не обследуется. За последние сутки обследовано 1285 человек, — заявила Пеньковская. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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