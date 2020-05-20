В Крыму планируют доиграть футбольный сезон в середине июня

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха в интервью «Крымской газете» рассказал, когда на полуострове возобновится футбольная жизнь.

– Мы очень надеемся, что скоро. Мы уже видим положительные примеры возвращения футбола в мире. Уже играют в бундеслиге, есть конкретика и в российской премьер-лиге. Поэтому мы тоже видим перспективу в доигровку сезона. Понятно, что очень многое будет зависеть от информации Роспотребнадзора, органов власти. Но на сегодняшний день мы планируем вернуться, если позволит ситуация, в середине июня, — сказал Юрий Ветоха.

По словам президента КФС, со следующей недели они начнут отрабатывать механизм возвращения к играм с собственниками стадионов и клубов, Роспотребнадзором и органами власти. При этом матчи будут проходить без зрителей, на стадионах смогут присутствовать 70-80 человек.

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Крымский футбольный союз отменил игры из-за коронавируса 19 марта. Сегодня стало известно, что игры Российской премьер-лиги возобновятся 21 июня, — отмечает «Крымский спорт».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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