Спорт
В Крыму планируют доиграть футбольный сезон в середине июня
Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха в интервью «Крымской газете» рассказал, когда на полуострове возобновится футбольная жизнь.
– Мы очень надеемся, что скоро. Мы уже видим положительные примеры возвращения футбола в мире. Уже играют в бундеслиге, есть конкретика и в российской премьер-лиге. Поэтому мы тоже видим перспективу в доигровку сезона. Понятно, что очень многое будет зависеть от информации Роспотребнадзора, органов власти. Но на сегодняшний день мы планируем вернуться, если позволит ситуация, в середине июня, — сказал Юрий Ветоха.
По словам президента КФС, со следующей недели они начнут отрабатывать механизм возвращения к играм с собственниками стадионов и клубов, Роспотребнадзором и органами власти. При этом матчи будут проходить без зрителей, на стадионах смогут присутствовать 70-80 человек.
Крымским футбольным командам осталось доиграть 11 туров премьер-лиги КФС.
Крымский футбольный союз отменил игры из-за коронавируса 19 марта. Сегодня стало известно, что игры Российской премьер-лиги возобновятся 21 июня, — отмечает «Крымский спорт».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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