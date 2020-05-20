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Коронавирус в Крыму

В Крыму наказали 20 человек, отказавшихся носить маски

12:37 среда, 20 мая 2020

В республике, при проверке соблюдения масочного режима и проведении соответствующей разъяснительной работы, правоохранители выявили 20 особо несговорчивых граждан.

Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Обеспечиваем профилактические мероприятия в части соблюдения масочного режима. Вчера мы основные усилия бросили на проведение разъяснительной работы с гражданами, старались не привлекать к админответственности. Но в то же время 20 нарушителей таких были, которые у нас не профилактировались. 4 протокола мы составили по статье 5.35 в отношении родителей, чьи дети беспричинно находились в общественных местах. (…) 50 пожилых граждан у нас на улице находились, все проанкетированы и направлены по домам, — сообщил Смаглин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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