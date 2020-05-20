В Крыму четыре пациента с коронавирусом в реанимации

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У 135 человек заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– На утро у нас 4 пациента находятся в реанимации, – сказала Елена Романовская. – 135 пациентов на сегодня находятся в больницах в средней степени тяжести. Это говорит о том, что вовремя обращаются, вовремя выявляются бессимптомные признаки заболевания коронавирусом. Для врачей это облегчение для лечения этих пациентов в дальнейшем.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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