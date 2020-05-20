Телеканал «Рада» начал вещание на Крым

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Телеканал украинского парламента «Рада» с 20 мая будут транслировать на территориях с особым режимом вещания – неподконтрольной части Донбасса и в Крыму.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

«В рамках развития цифрового телевидения Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины выдал парламентскому телеканалу «Рада» разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания», – говорится в сообщении.

Указывается, что цифровые передатчики стандарта DVB-T2 установлены на телевышках в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

«На Херсонщине телеканал смогут смотреть жители Скадовского, Каланчакского, Каховского и Чаплинского районов, а передатчик, установленный в селе Чонгар, обеспечит сигнал телеканала «Рада» в городе Армянск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах АР Крым», – сообщают в парламенте.

С 20 мая сигнал телеканала «Рада» будет распространяться в Краматорске, Авдеевке, Угледаре, Горняке, а также в населенных пунктах Покровского, Марьинского, Ясиноватского и Славянского районов Донецкой области. На Луганщине телеканал «Рада» будет доступен в Луганске и Станично-Луганском районе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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