Коронавирус в Крыму
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Сотрудники «скорой» в Крыму записали видеообращение к Аксенову
фото © КРЦМКИСМП
Коллектив Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи записал видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову.
Медики, в частности, осудили действия провокаторов, которые распространяют ложную информацию об отсутствии социальной поддержки медицинских работников. Видео опубликовано в Telegram-канале «Скорая помощь».
«Часть людей, которые всегда находятся в трудные времена, пытаются раскачать всевозможные факторы, которые могут негативно повлиять на нашу работу. Эти люди обращаются в к средствам массовой информации, в социальные сети, пишут различные пасквили о том, что не хватает денег, не хватает средств индивидуальной защиты, медикаментов еще чего-то… В то время, как десятки, сотни, тысячи медицинских работников, рискуя своей жизнью, плечом к плечу день и ночь выполняют свою работу. Для того, чтобы обеспечить работу этих людей, работают еще десятки и сотни различных специалистов, – отметил один из работников центра медицины катастроф. – Мы хотим к вам обратиться и поддержать вас. Мы знаем, что вас разрывают на части различные склочники, домогатели, пытающиеся все это расшатать и сказать, что все плохо».
Представитель профсоюзной организации скорой медицинской помощи республики подчеркнул, что все положенные медикам надбавки выплачены. «В этом году в период пандемии наши совместные действия уже дали плоды – работники получают выплаты в полном объеме: не только федеральную, а также и региональную надбавку за работу с ковидными больными. Все медицинские работники, все члены трудового коллектива не останутся без внимания. Все обращения в первичную профсоюзную организацию будут рассмотрены, независимо от того, член это профсоюза или нет. Будут приняты меры по устранению всех недочетов со стороны работы администрации или профсоюзной организации», – отметил представитель профсоюза.
Сотрудники центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Крыма дали обещание Аксенову, что приложат все усилия для того, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия новой коронавирусной инфекции инфекции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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