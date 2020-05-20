Скрывавшиеся от обсерватора приезжие в Крыму попались при посещении банка

фото © РБК

Двое граждан, ранее прибывших в Крым из другого субъекта РФ и скрывавшиеся от обязательной обсервации, попались в при посещении отделения банка.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«На одном из заседаний штаба мы обсуждали ситуацию, когда два жителя другого субъекта Российской Федерации прибыли в Крым и скрылись от помещения их в обсерватор. Тогда мы передали все материалы в МВД, судебные приставы подключились к этому мероприятию, – уточнила Пеньковская. – По оперативной информации эти люди должны были обратиться в одно из отделений банка. И вчера решение суда было исполнено судебными приставами, эти лица помещены в обсерватор».

В обсерваторах Крыма на сегодняшний день находится 657 человек.

По информации Пеньковской, уровень заражения COVID-19 в Крыму все еще имеет тенденцию к росту.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 299 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 122 пациента, 9 человек скончались. С 18 мая на территории республики перестал действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию.

Также с начала недели разрешено возобновить работу практически всем предприятиям в Крыму, кроме компаний курортной сферы, общепита, культурной сферы и ряда других направлений. При этом предприятиям предстоит выполнить ряд противоэпидемических требований, а также обеспечить дистанцию между клиентами. Отслеживать соблюдение социальной дистанции в очередях банков и госучреждений будут полицейские и представители казачества.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пьяный водитель накинулся с кулаками на сотрудника ДПС. Проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений сотруднику полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В Крыму владелец магазина и продавец торговали самогоном собственного производства. Перед судом предстанут жители Белогорского района, обвиняемые в реализации недоброкачественной спиртосодержащей продукции.

Предпринимателя в Крыму оштрафовали за торговлю «просрочкой». Арбитражным судом Республики Крым привлечен к административной ответственности предприниматель за выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям.

Капитана из Севастополя принудительно отправили в обсерватор. Нахимовский районный суд Севастополя отправил на принудительную изоляцию в условиях обсерватора капитана морского судна.