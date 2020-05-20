Коронавирус в Крыму
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Симферопольский роддом вернулся к приему обычных рожениц
Симферопольский клинический родильный дом №2, который в последнее время принимал пациенток с подозрением на COVID-19, с сегодняшнего дня вернулся к обычному режиму работы.
Об этом сообщил главный врач роддома Илья Глазков.
«Мы оказывали помощь беременным с подозрением или вероятным инфицированием COVID-19. А когда выявлялся коронавирус, мы переводили их в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7 (ковидный госпиталь), – рассказал он. – С 6 апреля и до сегодняшнего дня у нас прошло три человека, а зарплату надо платить всем сотрудникам. В коронавирусном госпитале работа повседневная, а у нас все сидят и ждут: поступит – не поступит пациентка. И вот, считайте, за месяц поступили три человека. Это нерентабельно».
Глазков пояснил, что Симферопольский клинический родильный дом №2 изначально выполнял функции провизорного, а не инфекционного госпиталя, но последние изменения в эпидемиологической ситуации в республике позволяют вернуться к режиму работы обычного роддома.
На официальной странице роддома в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что в медучреждении ждут всех беременных, рожениц и женщин с гинекологической патологией, которые хотели рожать именно в этом медучреждении.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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