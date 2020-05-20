Севастопольцы уходят на кредитные каникулы

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Более 500 севастопольцев получили согласие своего банка на кредитные каникулы.

Об этом со ссылкой на управляющего Севастопольским отделением Центрального банка России Михаила Бежана сообщает НТС.

По словам Михаила Бежана, это около 70% от всех поданных заявок.

«Получен отказ в 208 случаях. Но все эти случаи связаны исключительно с превышением максимального размера кредита, который установлен Правительством Российской Федерации», — объяснил Бежан.

Право на кредитные каникулы, согласно закону, имеют те, чей доход снизился минимум на 30% по сравнению с прошлым годом. Размер кредита не должен превышать максимальный лимит: 2 миллиона рублей по ипотеке, 250 тысяч рублей — для потребительского кредита.

«За льготной отсрочкой необходимо обращаться в тот банк, в котором брал кредит. Период, когда можно воспользоваться этой отсрочкой — до 30 сентября 2020 года. Но Правительство при необходимости, если ситуация будет кардинально меняться, этот период может продлить», — уточнил Бежан.

В тексте использованы материалы: Форпост

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