С 25 мая в Севастополе начнет работу автовокзал

В Севастополе с понедельника, 25 мая, возобновится работа автовокзала. Однако уехать на автобусе можно будет только до населенных пунктов, расположенных на территории Крыма.

Эту информацию подтвердили в справочной автовокзала.

При этом никакие дополнительные документы, разрешающие выезжать за пределы Севастополя, при продаже билетов спрашивать у пассажиров не будут.

Как сообщалось ранее, в республике Крым также с 18 мая частично возобновили работу междугородних автобусных маршрутов. Однако, рейсов до Севастополя в списке вернувшихся на маршрут, не было.

Как сообщал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, блокопосты на выездах из города сохраняются, несмотря на отмену режима обязательной самоизоляции. Проехать через них можно, получив предварительно электронный пропуск на сайте правительства города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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