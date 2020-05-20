Коронавирус в Крыму
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С 1 июня в Крыму может частично заработать «Артек»
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С 1 июня в Крыму может частично заработать Международный детский центр «Артек», если федеральный центр одобрит инициативу крымских властей.
Об этом на заседании оперативного штаба заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он отметил, что пока речь идет об оздоровлении только крымский детей. При этом в МДЦ заработают только несколько лагерей, номерной фонд которых соответствует новым требованиям Роспотребнадзора.
«Высока вероятность, что внутренний туризм откроем. У нас есть образцовые лагеря. «Артек» в состоянии принять определенное количество детей, небольшие смены. Вчера я с Сергеем Сергеевичем Кравцовым (министром просвещения РФ) проговорил (возможность открытия лагерей). Мы примем решение до 26 мая... Мы до конца недели этот процесс согласовываем с Москвой… Если в течение этих двух недель не будет ЧП и ЧС, то скорее всего с 1 июня крымских детей частично отправим отдыхать», - сказал Аксенов.
Он пояснил, что все путевки будут выдаваться за бюджетный счет. Тем не менее, окончательное решение будет принято 26-27 мая.
В свою очередь главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская отметила, что в последние дни увеличилось число обращений из других регионов страны, желающих привезти организованные группы детей в туристические походы. Однако ведомство регулярно фиксирует группы, которые размещаются в Крыму на не подготовленных для этих целей территориях, в том числе в крымских заповедниках.
«Я прошу в решение штаба внести пункт об усилении контроля за прибытием таких групп на территорию полуострова и отдельно поручить Минобразу РК отработать этот вопрос с субъектами РФ по несанкционированному заезду детей», - отметила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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