Прогноз погоды в Крыму на среду 20 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 20 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 23, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 72 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки , вечером Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 63 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 15 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 84 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 69 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки , вечером Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 70 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки , вечером Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью около 14 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 76 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки , вечером Температура воздуха днем от 10 до 20, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 79 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 73 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 20, ночью около 11 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 69 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 15, в Севастополе - 15, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 15, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 15, в Сочи - 17, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 18 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 18 мая.

Когда в Крыму может начаться купальный сезон. Купальный сезон на полуострове может начаться с 25 мая, так как к этому времени температура воды в Черном и Азовском морях может прогреться до +18…+20 градусов.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 17 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 17 мая.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 16 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 16 мая.