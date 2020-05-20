Предпринимателя в Крыму оштрафовали за торговлю «просрочкой»

Арбитражным судом Республики Крым привлечен к административной ответственности предприниматель за выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Прокуратура Нижнегорского района провела проверку исполнения законодательства при осуществлении розничной реализации пищевых продуктов. В ходе проведения проверки с привлечением специалистов установлено, что в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей в одном из магазинов, осуществляющих розничную торговлю на территории Нижнегорского района, установлены факты реализации индивидуальным предпринимателем скоропортящихся продуктов из вскрытых потребительских упаковок без фиксации даты и времени их вскрытия, хранения и реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья, не имеющих документов, подтверждающих их происхождение, а также реализации продуктов с истекшим сроком годности.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

Решением суда индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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