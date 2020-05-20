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Коронавирус в Крыму

Поездом и через границу: в Крыму в разы вырос поток пассажиров

15:34 среда, 20 мая 2020
Поездом и через границу: в Крыму в разы вырос поток пассажиров

фото © Новости Крыма

За последнюю неделю количество россиян, пребывающих в Крым железнодорожным транспортом, увеличилось в два раза.

Об этом на оперативном штабе по эпидситуации в регионе сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Кроме того, в несколько раз увеличился поток людей, пребывающих в Крым с территории материковой Украины.

«По сравнению с 12 мая количество лиц, которые приезжают железнодорожным транспортом, возросло в два раза.  Значительно увеличивается количество лиц, которые пересекают государственную границу в автомобильных пунктах пропуска: если до 12 мая приезжало 8-16 человек, то начиная с 14 мая – 27-38 человек. За последние сутки прибыло 15 человек», - говорится в отчете Пеньковской.

Ранее сообщалось, что за последние сутки выявлен один зараженный в Феодосии. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 299 случаев новой коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы. Выздоровевших за весь период – 113 человек.  

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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