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Коронавирус в Крыму

По мосту за сутки в Крым въехало свыше 2600 автомобилей

17:08 среда, 20 мая 2020

За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 2651 транспортное средство, выехало 2659.

Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Через Крымский мост к нам прибыло на въезд 2651 транспортное средство – 4 единицы мы не допустили. Убыло с территории РК 2659, на выезд не допущенных не было. То есть все основательно уезжали, — сообщил Смаглин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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