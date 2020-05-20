По мосту за сутки в Крым въехало свыше 2600 автомобилей

За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 2651 транспортное средство, выехало 2659.

Об этом замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Через Крымский мост к нам прибыло на въезд 2651 транспортное средство – 4 единицы мы не допустили. Убыло с территории РК 2659, на выезд не допущенных не было. То есть все основательно уезжали, — сообщил Смаглин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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