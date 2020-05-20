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Коронавирус в Крыму

Один фельдшер из Севастополя переболел COVID

Фельдшер из Севастополя переболел COVID-19.

Об этом стало известно на встрече врио губернатора с сотрудниками скорой помощи.

«Один фельдшер был госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на COVID. Первый тест у него был положительный, остальные два отрицательными, но его выписали все равно с диагнозом COVID-19», - сообщила главный врач скорой помощи Татьяна Стульба.

По ее словам будет проведено внутреннее расследование, создана специальная комиссия, чтобы выяснить, как и где он заразился.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 147 человек. Выздоровел 101 человек, два человека умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчан попросили воздержаться от посещения похорон и юбилеев. В нынешних условиях любые массовые мероприятия могут стать потенциальным очагом инфицирования.

Симферопольский роддом вернулся к приему обычных рожениц. Симферопольский клинический родильный дом №2, который в последнее время принимал пациенток с подозрением на COVID-19, с сегодняшнего дня вернулся к обычному режиму работы.

Четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Севастополе. В Севастополе зафиксировали четыре новых случая заболевания коронавирусом. Один из заболевших – семилетний ребенок, который заразился от родителя.

В Крыму растет число больных COVID с внебольничной пневмонией. Число зараженных коронавирусом крымчан, у которых диагностирована внебольничная пневмония, постепенно растет.

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