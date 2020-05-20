Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым рискует довольно быстро вернуться под «домашний арест» ● По мосту за сутки в Крым въехало свыше 2600 автомобилей ● Крымчан попросили воздержаться от посещения похорон и юбилеев ● Симферопольский роддом вернулся к приему обычных рожениц ● Четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Севастополе
Один фельдшер из Севастополя переболел COVID
Фельдшер из Севастополя переболел COVID-19.
Об этом стало известно на встрече врио губернатора с сотрудниками скорой помощи.
«Один фельдшер был госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на COVID. Первый тест у него был положительный, остальные два отрицательными, но его выписали все равно с диагнозом COVID-19», - сообщила главный врач скорой помощи Татьяна Стульба.
По ее словам будет проведено внутреннее расследование, создана специальная комиссия, чтобы выяснить, как и где он заразился.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 147 человек. Выздоровел 101 человек, два человека умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчан попросили воздержаться от посещения похорон и юбилеев. В нынешних условиях любые массовые мероприятия могут стать потенциальным очагом инфицирования.
Симферопольский роддом вернулся к приему обычных рожениц. Симферопольский клинический родильный дом №2, который в последнее время принимал пациенток с подозрением на COVID-19, с сегодняшнего дня вернулся к обычному режиму работы.
Четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Севастополе. В Севастополе зафиксировали четыре новых случая заболевания коронавирусом. Один из заболевших – семилетний ребенок, который заразился от родителя.
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