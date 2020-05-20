Не обольщаться: уровень заражения COVID-19 в Крыму растет

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Уровень заражения COVID-19 в Крыму еще имеет тенденцию к росту.

Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту, несмотря на то, что в последние дни нет взрывного количества заболевших. Нужно понимать, что сегодняшняя ситуация – это исключение из правил. Но то, что у нас нет взрывного роста – это хороший показатель всех тех мероприятий, которые мы проводили ранее», – сообщила Пеньковская.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, выразил благодарность жителям республики за соблюдение ограничительных мер. «Спасибо крымчанам за соблюдение самоизоляции, ничего бы без вас не получилось. Те, кто соблюдал дисциплину, сидел дома – это наши помощники», – сказал он.

Пеньковская уточнила, что самый высокий уровень заражения новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован на минувшей неделе.

«По-прежнему самый высокий уровень (заражения) был зарегистрирован на прошлой неделе. Большое число лиц, которые выявляются – без клинических проявлений, однако, по сравнению с прошлой неделей, процент лиц без клиники снизился с 46% до 38%. Не увеличилось количество очагов, которые имеют пять и более случаев. Это всего десять очагов за весь период наблюдения – 20%. Из всех зарегистрированных случаев 80% – это те, которые выявлены в результате активного меднаблюдения», – добавила она.

За истекшие сутки в Крыму был зарегистрирован только один новый случай заражения коронавирусом.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 299 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 122 пациента, 9 человек скончались. С 18 мая на территории республики перестал действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию.

Также с начала недели разрешено возобновить работу практически всем предприятиям в Крыму, кроме компаний курортной сферы, общепита, культурной сферы и ряда других направлений. При этом предприятиям предстоит выполнить ряд противоэпидемических требований, а также обеспечить дистанцию между клиентами. Отслеживать соблюдение социальной дистанции в очередях банков и госучреждений будут полицейские и представители казачества.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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