Названа еще одна возможная дата открытия курортного сезона в Крыму

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Открытие туристического сезона на российских курортах может состояться с 1 июля.

Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в ходе онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Конечно (туристический сезон) состоится, никуда мы от этого не уйдем. Будут определенные санитарно-эпидемиологические ограничениями, но с небольшим сдвигом по времени, может быть, со сниженной загрузкой, заработают отечественные курорты по всей стране. По моей оценке – с 1 июля», – сказал глава профильного комитета.

В аспекте изменения цен на отдых, по словам Дегтярева, может быть два варианта: они вырастут, но это будет «неблагоразумно со стороны отрасли», или же цены снизятся, потому что «нужно завоевывать клиента заново».

«Я прогнозирую снижение цен. Это благоразумно, правильно и логично. Но как поведут себя игроки отрасли, пока не могу сказать. Надеюсь на их благоразумие», – отметил парламентарий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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