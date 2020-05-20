На первом этапе трассы «Таврида» заканчивают укладку верхнего слоя асфальта

Строители приступили к укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона по левой стороне трассы на участке от автоподхода к Крымскому мосту до поселка Приморский.

Об этом сообщила пресс-служба крымского управления АО «ВАД».

Сейчас работы идут за Багеровской транспортной развязкой, дорожники уложили уже более 14 километров третьего слоя на двух полосах левой стороны автодороги. На правой стороне трассы финишный слой покрытия уложен на всем протяжении первого этапа и уже нанесена термопластиковая разметка.

На втором и третьем этапах Тавриды, это участок от Приморского до Белогорска, третий слой асфальтобетона уложен полностью. На этом участке продолжаются работы на искусственных сооружениях и в полосе отвода, завершается монтаж шумозащитных экранов. На четвертом этапе, это участок от Белогорска до Симферополя, идет подготовка под укладку верхнего слоя покрытия на правых полосах автодороги.

Движение по Тавриде от Керчи до Симферополя идет по двум полосам трассы, на которых продолжает действовать ограничение скоростного режима в 60 километров. Запуск машин по четырем полосам от Керчи до Севастополя состоится в этом сентябре. Ввод трассу в эксплуатацию запланирован на декабрь.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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