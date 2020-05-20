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Коронавирус в Крыму

Крымчан попросили воздержаться от посещения похорон и юбилеев

16:41 среда, 20 мая 2020
Крымчан попросили воздержаться от посещения похорон и юбилеев

фото © www.vzsar.ru

В нынешних условиях любые массовые мероприятия могут стать потенциальным очагом инфицирования.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Люди с утра обращались, что на штабе ничего не говорили по похоронам, другим массовым мероприятиям. Уважаемые крымчане, просьба избегать всех массовых: и радостных, имею ввиду дни рождения, юбилеи, и грустных – похороны и так далее. Надо помнить, что на любом массовом мероприятии высока опасность, если один человек будет находиться в коллективе, это может быть очередной очаг. Если уж совсем необходимо – соблюдайте дистанцию, не стойте одной группой, — заявил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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