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Коронавирус в Крыму

Крым рискует довольно быстро вернуться под «домашний арест»

17:20 среда, 20 мая 2020
Крым рискует довольно быстро вернуться под «домашний арест»

фото © Крым.реалии

Крым рискует довольно быстро вернуться в режим строгой самоизоляции.

С18 мая крымчанам разрешено передвигать внутри своих городов и районов, ходить по магазинам, многим – даже работать. Разумеется, все это с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Однако эти требования массово нарушаются, причем не только рядовыми гражданами, нои представителями власти.

«Сегодня встретила в Симеизе группу чиновников из шести человек, пытающихся определить где лучше установить камеры... Ни у одного из них не было средств защиты, установленные в обязательном порядке для всех», – рассказывает в соцсетях одна жительниц Крыма.

Ей возражают: «Так маски обязательны к ношению только в обществ транспорте и учреждениях... на улицах их носить не нужно, МЧС с самого начала объяснял, что это бессмысленно».

Это так, но глава РК Сергей Аксенов вчера еще раз подчеркнул: не надевать маску на улице можно, если ты едешь один либо с теми, с кем живешь. Возможно, симеизские чиновники живут одной семьей, но пример крымчанам они демонстрируют плохой.

«Когда представители органов власти показывают пример населению, то население вправе поступать так же, не так ли? – отмечают крымчане. – В Судаке с момента введения «режима х.з.» постоянно проводились какие-нить мероприятия и официальные акции, где люди видели, что заявленные ограничения – суть фикция. Были автопробеги, субботники, религиозные массовые торжества и др. Неудивительно, что люди перестали носить маски».

Аналогичная картина наблюдается в Севастополе: «В Севастополе повально без масок в магазинах, вчера была шокирована: продавцы с откровенными соплями без масок и перчаток».

Напомним, власти предупреждали: если в течение нескольких недель после 18 мая заболеваемость COVID-19 пойдет в рост, крымчан вновь отправят под «домашний арест».

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Севастополе. В Севастополе зафиксировали четыре новых случая заболевания коронавирусом. Один из заболевших – семилетний ребенок, который заразился от родителя.

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