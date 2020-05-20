Происшествия
Керчанин проведет восемь лет в колонии за торговлю кокаином в Симферополе
Житель Керчи, признанный виновным в сбыте наркотиков, приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Соответствующее решение Керченского городского суда вступил в силу, передает пресс-служба суда.
«Как установлено судом, зимой 2019 года, с целью незаконного сбыта путем оборудования тайников – закладок на территории столицы Крыма, подсудимый заказал в сети интернет наркотическое средство кокаин массой 47,93 грамма, – сообщили в суде. – Продолжая свои преступные действия, керчанин перевозил крупный вес наркотика из Москвы в Симферополь. Реализовать его преступный умысел до конца помешали сотрудники полиции».
Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
Подсудимый полностью признал свою вину. Он пояснил, что нашел в интернете объявление о работе курьером. Мужчина понимал, доставку какого груза производит, и раскладывал наркотики по Симферополю около двух с половиной месяцев.
Ранее Керченский городской суд приговорил бывшего фельдшера к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за распространение наркотиков.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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