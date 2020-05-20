Керчанин получил шесть лет колонии за избиение супруги и попытку совращения падчерицы

Вступил в законную силу приговор Керченского городского суда в отношении жителя Керчи за совершение преступлений предусмотренных, ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч.2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Как установлено судом, весной 2018 года в одной из семей жителей города на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. Керчанин, находясь в квартире со своей супругой и ее несовершеннолетней дочерью, несколько раз ударил супругу в область головы, чем причинил ей телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и открытого в полость рта перелома нижней челюсти. После случившегося подсудимый отвез супругу в больницу. Поскольку потерпевшая осталась в больнице, подсудимый отвез 14-летнюю падчерицу к себе домой. Уже находясь в своей квартире, подсудимый, зная о возрасте девочки, умышлено совершил развратные действия без применения насилия, выразившиеся в проведении циничных разговоров на сексуальные темы, пытаясь вызвать нездоровый интерес на совершение действий сексуального характера.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений не признал, поясняя тем, что конфликт между ним и его супругой возник из-за денежных средств, начался он еще во время отбывания им наказания в исправительном учреждении, а после его освобождения из мест лишения свободы супруги не проживали совместно, но конфликт продолжился.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных деяний, личность подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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