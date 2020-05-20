Какой сегодня праздник 20 мая

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Сегодня, 20 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день пчел (World Bee Day)

Фото vokrugsveta.ua

20 мая отмечается Всемирный день пчел (World Bee Day). Праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/72/211) в декабре 2017 года.

В качестве даты празднования было выбрано 20 мая – в память об одном из выдающихся пчеловодов, новаторов этого вида деятельности – Антоне Янше, считающемся одним из основоположников современного пчеловодства. Он родился в Словении 20 мая 1734 года и сделав пчеловодство своей основной деятельностью, значительно преуспел на этом поприще, сумев даже написать пособие, напечатанное в 1771 году на немецком языке.

День Волги

Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего восемь процентов территории России, – 1,5 миллиона квадратных километров. В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны. Ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров воды.

Впервые День Волги прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во время проведения Х международного научно-промышленного форума «Великие реки – 2008». Затем к празднованию присоединились и другие регионы России. Среди них Волгоградская, Астраханская, Ярославская, Самарская области, Республика Татарстан.

Купальница

Народный праздник «Купальница» отмечается 20 мая (по старому стилю - 7 мая). В православном церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Акакия, сотника. Другие названия праздника: «Акакий», «Купавница», «Иван-бражник». Купальницей день был назван из-за обычая купать 20 мая в реке лошадей, а Купавницей - в честь гордого цветка, что распускает в эти дни свои нежные лепестки среди тихой воды, прячась от луговых цветов.

Также сегодня, 20 мая, отмечают такие праздники:

- Всемирный день травматолога

- Всемирный день метрологии (World Metrology Day)

- Европейский день моря (European Maritime Day)

- День памяти преподобного Нила Сорского

- День банковских работников Украины

- День переводчика жестового языка в Украине

- Праздник разливаний

- День рождения джинсов

- День ветряных вертушек

- День миллионера (National Be a Millionaire Day) в США

- День собранной клубники (National Pick Strawberries Day) в США

- День памяти в Камбодже

- День врача в Индонезии

- День открытия на Каймановых островах

- День пирога «Киш Лорен» (National Quiche Lorraine Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Давид, Антон, Степан, Михаил, Пахом, Авив, Акакий, Нил, Иосиф (Осип), Исидор (Сидор), Каролина, Пирр, Фадей (Фаддей).

Что происходило 20 мая в прошлые годы

325 - формальное открытие Никейского собора.

1570 - Абрахам Ортелиус (Abraham Ortelius) разработал прототип современного атласа.

1862 - принят Закон о земельных наделах (гомстедакта) в США (бесплатными наделами земли в 65 га наделяются все граждане страны).

1873 - получение фирмой «Ливай Стросс энд компани» лицензии на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Официальная дата дня рождения джинсов.

1882 - заключение Тройственного союза между Германией, Австро-Венгрией и Италией против Франции и России.

1895 - в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма (зрителям показали 4-минутную ленту о боксерском поединке).

1929 - открытие школы морских летчиков в г. Николаеве.

1932 - на собрании писательского актива CCCP впервые введен термин «социалистический реализм».

1939 - компания «Пан Американ» начала доставку авиапочты через Атлантический океан.

1967 - BBC запретила транслировать песню «Битлз» «A Day in the Life» из-за имеющихся в словах песни намеков на использование наркотиков.

1969 - в Гибралтаре Джон Леннон женился на Йоко Оно.

1970 - Мао Цзэдун призвал к началу мировой революции против американского империализма.

1989 - советский летчик Александр Зуев угнал истребитель МиГ-29 в Турцию.

1991 - принятие в CCCP закона о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж. Снятие ограничений с загранпоездок.

1995 - Валерий Сюткин последний раз выступил в составе группы «Браво».

2003 - Святой Престол выпустил в свет словарь современного латинского языка. В него были добавлены такие понятия, как видеотелефон, Интерпол, ФБР, бестселлер и многие другие слова, о которых древние римляне не имели представления.

2009 - ФК «Шахтер» (Донецк, Украина) впервые в своей истории выиграл Кубок УЕФА.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 мая. Какие праздники будут завтра?

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