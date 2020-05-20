Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму четыре пациента с коронавирусом в реанимации ● Эпидемия закончилась? В Крыму за сутки всего один заболевший ● С 25 мая в Севастополе начнет работу автовокзал ● Севастопольцы уходят на кредитные каникулы ● В России отменят плановую вакцинацию из-за COVID
Источником инфекции в Феодосии стал крымчанин, вернувшийся из Питера
Новый заболевший – из числа близких контактов пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.
Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— За последние сутки зарегистрирован один новый случай новой коронавирусной инфекции, это контактный по семейному очагу по ранее подтвержденному случаю в Феодосии, по этому случаю были отработаны изначально все контакты. Источником инфекции является член семьи, который вернулся из Санкт-Петербурга, по нему были отработаны все контакты. В результате меднаблюдения выявлен из ближайшего круга контактных еще один заболевший, но у него дополнительно еще появилась клиника ОРВИ, — сообщила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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