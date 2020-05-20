Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.4
воздух +22
море +15

Коронавирус в Крыму

Источником инфекции в Феодосии стал крымчанин, вернувшийся из Питера

11:05 среда, 20 мая 2020

Новый заболевший – из числа близких контактов пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— За последние сутки зарегистрирован один новый случай новой коронавирусной инфекции, это контактный по семейному очагу по ранее подтвержденному случаю в Феодосии, по этому случаю были отработаны изначально все контакты. Источником инфекции является член семьи, который вернулся из Санкт-Петербурга, по нему были отработаны все контакты. В результате меднаблюдения выявлен из ближайшего круга контактных еще один заболевший, но у него дополнительно еще появилась клиника ОРВИ, — сообщила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эпидемия закончилась? В Крыму за сутки всего один заболевший. По состоянию на утро 20 мая в Крыму диагностировали всего один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

В России отменят плановую вакцинацию из-за COVID. Из-за эпидемии коронавируса Минздрав РФ принял решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.

Тест на COVID обещают встроить в телефоны. Пользователи смартфонов совсем скоро смогут определять, больны ли они коронавирусной инфекцией, просто чихнув на свой гаджет.

В Крыму почти утроилось число госпитализированных с пневмонией. Также на полуострове четыре пациента с COVID-19 находятся в реанимации.

Коронавирус в Крыму
В Крыму четыре пациента с коронавирусом в реанимации

В Крыму четыре пациента с коронавирусом в реанимации

У 135 человек заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.

Происшествия
В Крыму российские предприниматели не поделили бизнес, результат - проломанный череп

В Крыму российские предприниматели не поделили бизнес, результат - проломанный череп

В дежурную часть отдела полиции Симферополя поступило заявление 36-летнего жителя Ставропольского края о том, что в дневное время суток в результате словесного конфликта на улице его коллега нанес ему телесные повреждения.

Коронавирус в Крыму
Эпидемия закончилась? В Крыму за сутки всего один заболевший

Эпидемия закончилась? В Крыму за сутки всего один заболевший

По состоянию на утро 20 мая в Крыму диагностировали всего один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Тест на COVID обещают встроить в телефоны

Тест на COVID обещают встроить в телефоны

Пользователи смартфонов совсем скоро смогут определять, больны ли они коронавирусной инфекцией, просто чихнув на свой гаджет.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации