Эпидемия закончилась? В Крыму за сутки всего один заболевший

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По состоянию на утро 20 мая в Крыму диагностировали всего один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Заболевшего обнаружили в Феодосии.

Итого на текущий период в республике зарегистрировали 299 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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