Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: С 25 мая в Севастополе начнет работу автовокзал ● Севастопольцы уходят на кредитные каникулы ● В России отменят плановую вакцинацию из-за COVID ● Названа еще одна возможная дата открытия курортного сезона в Крыму ● Тест на COVID обещают встроить в телефоны
Эпидемия закончилась? В Крыму за сутки всего один заболевший
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По состоянию на утро 20 мая в Крыму диагностировали всего один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Заболевшего обнаружили в Феодосии.
Итого на текущий период в республике зарегистрировали 299 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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