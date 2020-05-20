Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.4
воздух +22
море +15

Водный кризис

Для снабжения Симферополя водой тянут новый водопровод

Дополнительный объем воды будет подаваться в Симферополь из пяти новых скважин на Ивановском водозаборе.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер правительства РК Юлия Жукова.

«Это масштабные работы, предусматривающие включение в оборот дополнительных пяти скважин на Ивановском водозаборе, замену участков разводящих сетей на существующих водозаборах, направление части поднимаемой на других водозаборах воды, строительство ветки водовода от водозабора на Межгорный гидроузел и работы по замене участков существующего водовода, установке вантузов и запорной арматуры на водоводе и другое», - написала Юлия Жукова.

На данный момент смонтировано почти 3000 погонных метров трубопровода из 3700.

Как ранее сообщалось, в середине ноября военнослужащие Южного военного округа закончили прокладку 30-километрового магистрального водопровода в село Перевальное Симферопольского района. К работам по прокладке трубопровода было привлечено более 50 единиц спецтехники и порядка 150 военнослужащих, которые прибыли в Крым из Ставропольского края.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте перенесли празднование Дня дворника на осень. Ялтинские власти перенесли в текущем году празднование Дня дворника с мая на октябрь.

Симферополь начал подготовку к следующему отопительному сезону. Власти Симферополя утвердили план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Симферопольскую ТЭЦ модернизируют за 6,5 млрд рублей. АО «Крымтеплоэлектроцентраль» («КрымТЭЦ») объявила тендер на модернизацию Симферопольской ТЭЦ, стоимость контракта составляет 6,5 млрд рублей.

Власти Ялты активизировали работу по ликвидации стихийных свалок. Работа по ликвидации стихийных свалок активизирована в Ялте.

Коронавирус в Крыму
В Крыму четыре пациента с коронавирусом в реанимации

В Крыму четыре пациента с коронавирусом в реанимации

У 135 человек заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.

Происшествия
В Крыму российские предприниматели не поделили бизнес, результат - проломанный череп

В Крыму российские предприниматели не поделили бизнес, результат - проломанный череп

В дежурную часть отдела полиции Симферополя поступило заявление 36-летнего жителя Ставропольского края о том, что в дневное время суток в результате словесного конфликта на улице его коллега нанес ему телесные повреждения.

Коронавирус в Крыму
Эпидемия закончилась? В Крыму за сутки всего один заболевший

Эпидемия закончилась? В Крыму за сутки всего один заболевший

По состоянию на утро 20 мая в Крыму диагностировали всего один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Тест на COVID обещают встроить в телефоны

Тест на COVID обещают встроить в телефоны

Пользователи смартфонов совсем скоро смогут определять, больны ли они коронавирусной инфекцией, просто чихнув на свой гаджет.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации