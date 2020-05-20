Для снабжения Симферополя водой тянут новый водопровод

Дополнительный объем воды будет подаваться в Симферополь из пяти новых скважин на Ивановском водозаборе.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер правительства РК Юлия Жукова.

«Это масштабные работы, предусматривающие включение в оборот дополнительных пяти скважин на Ивановском водозаборе, замену участков разводящих сетей на существующих водозаборах, направление части поднимаемой на других водозаборах воды, строительство ветки водовода от водозабора на Межгорный гидроузел и работы по замене участков существующего водовода, установке вантузов и запорной арматуры на водоводе и другое», - написала Юлия Жукова.

На данный момент смонтировано почти 3000 погонных метров трубопровода из 3700.

Как ранее сообщалось, в середине ноября военнослужащие Южного военного округа закончили прокладку 30-километрового магистрального водопровода в село Перевальное Симферопольского района. К работам по прокладке трубопровода было привлечено более 50 единиц спецтехники и порядка 150 военнослужащих, которые прибыли в Крым из Ставропольского края.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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