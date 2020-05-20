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Детей в летние лагеря в Крыму могут начать принимать 1 июля

11:17 среда, 20 мая 2020

Летняя оздоровительная кампания в детских лагерях России в этом году может начаться 1 июля, но с рядом ограничений – всего в лагерях смогут отдохнуть менее 7 млн детей, а смены могут быть сокращены с 21 до 14 дней.

Об этом сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина, передает «Интерфакс».

«Этот сезон будет сопровождаться определенными ограничениями в связи с пандемией коронавируса. Мы подготовим проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений стационарного типа», – рассказала Брагина. Решение об открытии лагерей будут принимать регионы.

Одним из основных условий организации отдыха в летних лагерях, по словам Брагиной, должно быть создание максимально закрытого режима загородных учреждений – одномоментного заезда детей.

Также персонал должен находиться в учреждении на протяжении всей смены. «Наши коллеги из минпросвещения говорят о 14-дневных сменах. Но мы должны понимать, что оздоровительный эффект за 14 дней никаким образом достигнут быть не может», – отметила Брагина.

Кроме генеральных уборок, в лагерях должны пройти и мероприятия по дезинфекции, а также созданы запасы средств защиты и антисептиков. По мнению Брагиной, также необходимо проработать вопрос тестирования детей на коронавирус.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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