Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов назвал условия работы вахтовиков в Крыму ● Поездом и через границу: в Крыму в разы вырос поток пассажиров ● В Крыму растет число больных COVID с внебольничной пневмонией ● В Крыму усилили контроль за открывшимися предприятиями ● С 1 июня в Крыму может частично заработать «Артек»
Четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Севастополе
В Севастополе зафиксировали четыре новых случая заболевания коронавирусом. Один из заболевших – семилетний ребенок, который заразился от родителя.
Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города.
«По состоянию на утро 20 мая после выздоровления выписано еще 18 человек. Зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19, все находились в контактной группе с ранее заболевшими. В том числе, диагноз подтвердился у семилетнего сына одного из пациентов… На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице № 9 – 68. Под наблюдением по месту жительства – 705 человек», – говорится в сообщении.
Таким образом, по данным властей, всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 147 человек. Выздоровел 101 человек, 2 человека умерло.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму проверяют на коронавирус не меньше тысячи человек в день. В последние дни значительно увеличился объем тестирования.
Сотрудники «скорой» в Крыму записали видеообращение к Аксенову. Коллектив Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи записал видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову.
Не обольщаться: уровень заражения COVID-19 в Крыму растет. Уровень заражения COVID-19 в Крыму еще имеет тенденцию к росту.
Источником инфекции в Феодосии стал крымчанин, вернувшийся из Питера. Новый заболевший – из числа близких контактов пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.
В Крыму тысячами исчезают приезжие: статистика не сходится даже у официальных лиц
В Крыму растет число приезжих.
Сотрудники «скорой» в Крыму записали видеообращение к Аксенову
Коллектив Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи записал видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову.
Скрывавшиеся от обсерватора приезжие в Крыму попались при посещении банка
Двое граждан, ранее прибывших в Крым из другого субъекта РФ и скрывавшиеся от обязательной обсервации, попались в при посещении отделения банка.
«Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах
Группа крымчан, вернувшихся на полуостров из Узбекистана, грубо протестовала против их помещения в обсерватор.
17 мая
Крымчан попросили воздержаться от посещения похорон и юбилеев
В нынешних условиях любые массовые мероприятия могут стать потенциальным очагом инфицирования.