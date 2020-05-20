Четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Севастополе

В Севастополе зафиксировали четыре новых случая заболевания коронавирусом. Один из заболевших – семилетний ребенок, который заразился от родителя.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города.

«По состоянию на утро 20 мая после выздоровления выписано еще 18 человек. Зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19, все находились в контактной группе с ранее заболевшими. В том числе, диагноз подтвердился у семилетнего сына одного из пациентов… На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице № 9 – 68. Под наблюдением по месту жительства – 705 человек», – говорится в сообщении.

Таким образом, по данным властей, всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 147 человек. Выздоровел 101 человек, 2 человека умерло.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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