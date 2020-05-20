Аксенов предложил желающим неделю поработать в должности главы Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил критикам власти на неделю занять его пост.

Так он отреагировал на обращение в соцсетях граждан, которые выражают недовольство размерами социальных выплат и сравнивают их с зарплатой Аксенова.

«Знаю, что прожить на такую сумму невозможно. Но тем, кто считает, что у меня большая зарплата, я предлагаю на моем месте одну неделю поработать: послушать в свой адрес все высказывания по ситуации; понять, что у меня нет здесь ни личной жизни и вообще ничего», – сказал Аксенов.

По мнению главы республики, не каждый здравомыслящий человек решится на этот шаг.

«Нормальный человек спросит, а нужна ли мне такая зарплата, как у него, за то, что он терпит. Большой вопрос», – добавил Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщил, что установленные в республике социальные меры поддержки граждан и бизнеса будут продлены до конца мая.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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