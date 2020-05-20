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Коронавирус в Крыму

Аксенов назвал условия работы вахтовиков в Крыму

15:57 среда, 20 мая 2020

С завтрашнего дня начинает работу обсерватор в санатории «Победа» с большой коечной мощностью.

При наличии резерва коек предприятия могут оплатить две недели пребывания там сотрудников. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Если будет резерв коек, предприятия, которые вахтовым методом работают, на две недели могут за свой счет. В указ внести: вахтовый способ завоза работников разрешен в случае, если предприятие заранее пишет заявление, привозит автобусом сотрудников, оплачивает обсерватор – и через две недели, пожалуйста, если все тесты отрицательные, могут приступить к работе. Другого порядка завоза вахты в Республику Крым не будет, — заявил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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