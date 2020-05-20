Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Поездом и через границу: в Крыму в разы вырос поток пассажиров ● В Крыму растет число больных COVID с внебольничной пневмонией ● В Крыму усилили контроль за открывшимися предприятиями ● С 1 июня в Крыму может частично заработать «Артек» ● В Крыму проверяют на коронавирус не меньше тысячи человек в день
Аксенов назвал условия работы вахтовиков в Крыму
С завтрашнего дня начинает работу обсерватор в санатории «Победа» с большой коечной мощностью.
При наличии резерва коек предприятия могут оплатить две недели пребывания там сотрудников. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Если будет резерв коек, предприятия, которые вахтовым методом работают, на две недели могут за свой счет. В указ внести: вахтовый способ завоза работников разрешен в случае, если предприятие заранее пишет заявление, привозит автобусом сотрудников, оплачивает обсерватор – и через две недели, пожалуйста, если все тесты отрицательные, могут приступить к работе. Другого порядка завоза вахты в Республику Крым не будет, — заявил Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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