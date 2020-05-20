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Крупнейший в мире американский видеохостинг YouTube заблокировал страницу телеканала «Крым 24».

Об этом сообщила редакция телеканала в своем Telegram.

«Сегодня утром команда YouTube внезапно удалила канал главного на полуострове телеканала «Крым 24». Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин, – говорится в сообщении. – Редакция «Крым 24» в настоящее время пытается получить внятный ответ от службы поддержки компании».

В редакции телеканала уточнили, что все находившиеся на YouTube видеоматериалы, будут перенесены на собственный сервер и появятся на сайте «Крым 24» в ближайшее время.

До блокировки на страницу «Крым 24» в YouTube были подписаны более 20 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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