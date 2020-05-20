Власть
YouTube заблокировал страницу телеканала «Крым 24»
фото © Новости Крыма
Крупнейший в мире американский видеохостинг YouTube заблокировал страницу телеканала «Крым 24».
Об этом сообщила редакция телеканала в своем Telegram.
«Сегодня утром команда YouTube внезапно удалила канал главного на полуострове телеканала «Крым 24». Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин, – говорится в сообщении. – Редакция «Крым 24» в настоящее время пытается получить внятный ответ от службы поддержки компании».
В редакции телеканала уточнили, что все находившиеся на YouTube видеоматериалы, будут перенесены на собственный сервер и появятся на сайте «Крым 24» в ближайшее время.
До блокировки на страницу «Крым 24» в YouTube были подписаны более 20 тысяч человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Журналистов Крыма попросили ограничить хождения в Совмин из-за коронавируса. Пресс-служба главы Крыма попросила представителей СМИ временно ограничить посещение Совета министров республики из-за ситуации с коронавирусом.
Из-за солнца в Крыму ожидаются сбои в телерадиовещании. На полуостров пришло сезонное явление — интерференция, при котором солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне находятся на одной линии. Радиосигнал солнца может вызвать «шумы» изображения и звука.
СМИ: в Крыму начали «зачищать» информполе. В Крыму в последнее время ушли в отставку гендиректор государственной телерадиокомпании «Крым» Дмитрий Штейн и директор крымскотатарского телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев.
Гендиректор ТРК «Крым» покидает свой пост. Генеральный директор АНО «Телерадиокомпания «Крым» Дмитрий Штейн покидает пост по собственному желанию.
Сотрудники «скорой» в Крыму записали видеообращение к Аксенову
Коллектив Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи записал видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову.
Скрывавшиеся от обсерватора приезжие в Крыму попались при посещении банка
Двое граждан, ранее прибывших в Крым из другого субъекта РФ и скрывавшиеся от обязательной обсервации, попались в при посещении отделения банка.
Не обольщаться: уровень заражения COVID-19 в Крыму растет
Уровень заражения COVID-19 в Крыму еще имеет тенденцию к росту.
«Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах
Группа крымчан, вернувшихся на полуостров из Узбекистана, грубо протестовала против их помещения в обсерватор.
17 мая
Эпидемия закончилась? В Крыму за сутки всего один заболевший
По состоянию на утро 20 мая в Крыму диагностировали всего один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.