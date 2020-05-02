Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды

фото © Podrobnosti.ua

Ограничения, необходимые для экономии воды, коснутся в первую очередь садовых товариществ.

Запаса Чернореченского водохранилища, которое является основным источником питьевой воды для Севастополя, хватит до конца октября, если не вводить ограничения подачи воды и если не изменится ситуация с притоком воды в водохранилище, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

По его информации, сейчас Чернореченское водохранилище наполовину наполнено и, «условно говоря, оно пополняется — ниже половины (критической) отметки не уходит (вода)». Но, конечно, жителям города придется экономить воду, уточнил Развожаев.

«Прежде всего это касается использования питьевой воды как технической — здесь уже все мероприятия проводятся. С дачниками по моему поручению переговоры проведены, выработали решение, что те, у кого есть скважины, сейчас их открываем, у кого нет, им будет подаваться вода по часам.

Пока ограничения — только по садовым товариществам. В городе пока мы никаких ограничений не вводим», — сказал врио губернатора в эфире правительственного телеканала «СТВ».

В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что для садовых товариществ, находящихся в южной части города, график почасовой подачи воды вводится с 15 мая.

СТ, у которых есть договоры на круглогодичное водоснабжение по уменьшенному диаметру водомера, продолжат получать питьевую воду в полном объеме. Дополнительно разработан график открытия подключения водомера большего диаметра.

Для садовых товариществ без круглогодичного водоснабжения установлен график подачи воды.

Садовые товарищества, имеющие на своем балансе рабочие скважины технической воды и имеющие лицензии, должны максимально использовать разрешенный дебет. Информация о рабочих скважинах должна быть предоставлена в Севприроднадзор и ГУП «Водоканал» для корректировки графика и времени подачи воды, в том числе необходимо предоставить списки скважин в нерабочем состоянии — «Водоканал» в рамках своих технических возможностей готов помочь в восстановлении работоспособности, а Севприроднадзор поможет в подготовке необходимых документов.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Набережную Феодосии закрыли для посещения. С 1 мая и до особого распоряжения закрыты для посещения набережные Феодосии.

На Южном берегу Крыма начали фиксировать нехватку воды. На Южном берегу Крыма начали фиксировать нехватку воды, в отдельных населенных пунктах приходится подавать воду по графику.

Молоко и селедка: в Крыму выпустили на рынки просроченные продукты. Ветеринарные врачи из Ленинского и Бахчисарайского района Крыма допустили выпуск для реализации на рынке просроченные продукты.

Более сотни скамеек обещают обновить в парках и скверах Симферополя. Более сотни скамеек будут отремонтированы и обновлены в парках и скверах Симферополя.