Водный кризис
Развитие сюжета: На Южном берегу Крыма начали фиксировать нехватку воды ● Власти Симферополя пообещали решить проблему с водой уже в мае ● В водохранилище Симферополя почти нет воды ● Угроза засухи в Севастополе все более реальна ● Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики
Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды
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Ограничения, необходимые для экономии воды, коснутся в первую очередь садовых товариществ.
Запаса Чернореченского водохранилища, которое является основным источником питьевой воды для Севастополя, хватит до конца октября, если не вводить ограничения подачи воды и если не изменится ситуация с притоком воды в водохранилище, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
По его информации, сейчас Чернореченское водохранилище наполовину наполнено и, «условно говоря, оно пополняется — ниже половины (критической) отметки не уходит (вода)». Но, конечно, жителям города придется экономить воду, уточнил Развожаев.
«Прежде всего это касается использования питьевой воды как технической — здесь уже все мероприятия проводятся. С дачниками по моему поручению переговоры проведены, выработали решение, что те, у кого есть скважины, сейчас их открываем, у кого нет, им будет подаваться вода по часам.
Пока ограничения — только по садовым товариществам. В городе пока мы никаких ограничений не вводим», — сказал врио губернатора в эфире правительственного телеканала «СТВ».
В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что для садовых товариществ, находящихся в южной части города, график почасовой подачи воды вводится с 15 мая.
СТ, у которых есть договоры на круглогодичное водоснабжение по уменьшенному диаметру водомера, продолжат получать питьевую воду в полном объеме. Дополнительно разработан график открытия подключения водомера большего диаметра.
Для садовых товариществ без круглогодичного водоснабжения установлен график подачи воды.
Садовые товарищества, имеющие на своем балансе рабочие скважины технической воды и имеющие лицензии, должны максимально использовать разрешенный дебет. Информация о рабочих скважинах должна быть предоставлена в Севприроднадзор и ГУП «Водоканал» для корректировки графика и времени подачи воды, в том числе необходимо предоставить списки скважин в нерабочем состоянии — «Водоканал» в рамках своих технических возможностей готов помочь в восстановлении работоспособности, а Севприроднадзор поможет в подготовке необходимых документов.
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Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды
Ограничения, необходимые для экономии воды, коснутся в первую очередь садовых товариществ.
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