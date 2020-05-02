Житель Алушты в третий раз попался на пьяной езде

В ходе осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по г. Алуште был остановлен автомобиль под управлением 35-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Как выяснилось, мужчина ранее уже дважды был судим за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. При этом, имея непогашенную судимость, нерадивый водитель снова нарушил закон, подвергнув опасности себя и окружающих, сев за руль в нетрезвом состоянии.

При проверке документов полицейские отметили признаки опьянения гражданина, однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Он был отстранен от управления транспортным средством, автомобиль помещен на штрафстоянку.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по г.Алуште в отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управлением транспортным средством в состоянии опьянения).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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