Владельцам отеля в Крыму грозит срок за прием гостей во время изоляции

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Вопреки действующему запрету на размещение гостей в крымских гостиницах и отелях, некоторые средства размещения по-прежнему заселяют туристов.

Об этом сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

По его словам, нарушителя - гостевой дом в Симеизе - обнаружили во время проведения минкурортов республики контрольной закупки.

«Действительно, люди принимают (постояльцев – ред.), они не слышат, что этого делать не надо, что на территории республики есть режим самоизоляции и не разрешено оказывать услуги временного размещения. Тем не менее, такая незаконная работа ведется», - заключил Гоцанюк.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Владельцы гостевого дома, во-первых, получили административный протокол за невыполнение правил введенного режима повышенной готовности, во-вторых, заработали уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь им грозит в лучшем случае штраф до 300 тысяч рублей, в худшем – до двух лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Крыму приняли закон, в соответствии с которым за несоблюдение режима самоизоляции крымчане будут обязаны заплатить штраф от 4000 рублей. Такая мера была разработана для того, чтобы удержать уставших от режима самоизоляции крымчан от бесцельных прогулок по улице.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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