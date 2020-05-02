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Происшествия

В Севастополе в ДТП погиб один из четверых заблокированных в машинах

Один человек погиб, четыре человека оказались заблокированы в двух легковых автомобилях, столкнувшихся сегодня на Качинском шоссе в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о ДТП поступило дежурному в 12 часов 12 минут, к месту сразу же было направлено два отделения 3-й пожарно-спасательной части.

«Сотрудники МЧС извлекли из автомобилей 4 пострадавших, включая одного ребенка. Один мужчина находился в тяжелом состоянии. По прибытии скорой помощи медики констатировали факт его гибели. Остальные пострадавшие были переданы службе «103» и направлены в лечебные учреждения города», - говорится в сообщении.

Спасатели также отключили аккумуляторные батареи, потушили стволом высокого давления моторный отсека одного из автомобилей и смыли горючее с дорожного полотна.

Напомним, накануне в столкновении автомобиля с деревом погиб пассажир и пострадал ребенок, а в разных частях города владельцы мопеда и мотоцикла попали под колеса неуступчивых автовладельцев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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