Происшествия
В Севастополе в ДТП погиб один из четверых заблокированных в машинах
Один человек погиб, четыре человека оказались заблокированы в двух легковых автомобилях, столкнувшихся сегодня на Качинском шоссе в Севастополе.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о ДТП поступило дежурному в 12 часов 12 минут, к месту сразу же было направлено два отделения 3-й пожарно-спасательной части.
«Сотрудники МЧС извлекли из автомобилей 4 пострадавших, включая одного ребенка. Один мужчина находился в тяжелом состоянии. По прибытии скорой помощи медики констатировали факт его гибели. Остальные пострадавшие были переданы службе «103» и направлены в лечебные учреждения города», - говорится в сообщении.
Спасатели также отключили аккумуляторные батареи, потушили стволом высокого давления моторный отсека одного из автомобилей и смыли горючее с дорожного полотна.
Напомним, накануне в столкновении автомобиля с деревом погиб пассажир и пострадал ребенок, а в разных частях города владельцы мопеда и мотоцикла попали под колеса неуступчивых автовладельцев.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В севастопольскую больницу поступил человек с ножевыми ранениями. Нож в спину жертва получила на улице города.
Под Феодосией обнаружили 100-киллограмовую авиабомбу. Взрывотехники в Крыму обезвредили 18 снарядов времен Второй мировой войны, в том числе 100-киллограмовую фугасную авиабомбу, найденную в районе села Орджоникидзе под Феодосией.
МЧС не верит в сознательность крымчан и готовится тушить пожары. В МЧС прогнозируют увеличение числа ландшафтных возгораний на майских праздниках и планируют работать в эти дни в усиленном режиме.
В Алупке врач выпала с пятого этажа, попав под сокращение. Методы борьбы с пандемией коронавируса оставили без работы тысячи жителей Крыма.
Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды
Ограничения, необходимые для экономии воды, коснутся в первую очередь садовых товариществ.
Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса
Голландские ученые установили, что коронавирус может поражать не только легкие человека, но и клетки кишечника.
Обсерваторы Крыма полностью заполнены
Обсерваторы в Ялте и Евпатории больше не принимают людей, руководство республики планирует сегодня открыть обсерватор на базе санатория «Мисхор».
В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики
За последние сутки в республике зарегистрировали сразу 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
29 апреля
Ученые рассказали, для кого коронавирус особенно опасен
При заболевании коронавирусом больше всего рисков летального исхода у людей с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и когнитивными расстройствами.