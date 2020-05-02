Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Обсерваторы Крыма полностью заполнены ● В Крыму остаются на лечении 66 пациентов с COVID-19 ● В Крыму за сутки в обсерваторы поместили 17 приезжих ● Таксисты организовали схему нелегального завоза туристов в Крым ● Почти 250 человек в Крыму наказаны за нарушение режима самоизоляции 1 мая
В Севастополе подтвердился еще один случай заражения коронавирусом
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали еще один случай коронавирусной инфекции.
Пациентом стал один из строителей военного госпиталя в Омеге, который контактировал с ранее заболевшими.
«Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 86 случаев, десять человек выписаны после выздоровления, один человек умер, - подвели итог в пресс-службе правительства города. – На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 144 человека. Под наблюдением по месту жительства – 1231 человек».
Как ранее сообщаллось, единственный летальный исход в Севастополе - это пациент, который имел сопутствующее онкологическое заболевание.
Очаг в бухте Омега на строительной площадке военного госпиталя в Севастополе обнаружили 28 апреля – тогда положительные результаты тестов на COVID-19 подтвердились сразу у 36 человек. Как позже пояснил врио губернатора Михаил Развожаев, вирус приехал с группой строителей-вахтовиков, которых привезли из Московской области. В данный момент стройплощадка госпиталя превращена в обсерватор.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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