В Севастополе подтвердился еще один случай заражения коронавирусом

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировали еще один случай коронавирусной инфекции.

Пациентом стал один из строителей военного госпиталя в Омеге, который контактировал с ранее заболевшими.

«Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 86 случаев, десять человек выписаны после выздоровления, один человек умер, - подвели итог в пресс-службе правительства города. – На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 144 человека. Под наблюдением по месту жительства – 1231 человек».

Как ранее сообщаллось, единственный летальный исход в Севастополе - это пациент, который имел сопутствующее онкологическое заболевание.

Очаг в бухте Омега на строительной площадке военного госпиталя в Севастополе обнаружили 28 апреля – тогда положительные результаты тестов на COVID-19 подтвердились сразу у 36 человек. Как позже пояснил врио губернатора Михаил Развожаев, вирус приехал с группой строителей-вахтовиков, которых привезли из Московской области. В данный момент стройплощадка госпиталя превращена в обсерватор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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