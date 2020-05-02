Происшествия
В Севастополе неожиданно погас Вечный огонь
В Севастополе на площади Нахимова потух Вечный огонь.
Это заметили местные жители и поделились фото в соцсетях.
В пресс-службе правительства Севастополя уточнили, что идут профилактические работы перед Днем Победы, уже сегодня Вечный огонь должны снова зажечь.
Как сообщалось ранее, 9 мая в почетный караул на площади Нахимова встанут школьники. Недавно у Вечного огня заменили кабинки постовых, которым было уже больше десяти лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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28 апреля
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