В Севастополе неожиданно погас Вечный огонь

В Севастополе на площади Нахимова потух Вечный огонь.

Это заметили местные жители и поделились фото в соцсетях.

В пресс-службе правительства Севастополя уточнили, что идут профилактические работы перед Днем Победы, уже сегодня Вечный огонь должны снова зажечь.

Как сообщалось ранее, 9 мая в почетный караул на площади Нахимова встанут школьники. Недавно у Вечного огня заменили кабинки постовых, которым было уже больше десяти лет.

Фото Юрий Югансон в FB

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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