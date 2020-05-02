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Власть

В Крыму запустили «горячую линию» по клещам

09:31 суббота, 2 мая 2020

С 1 по 15 мая будет работать телефонная «горячая линия» по профилактике «клещевых» инфекций.

Об этом сообщил Мининформ РК со ссылкой на крымский Роспотребнадзор.

С 1 по 15 мая 2020 года будет работать телефонная «горячая линия» по профилактике «клещевых» инфекций: +79789191123. «Горячая линия» будет работать на базе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополь.

В сочетании с другими региональными инициативами, целью проведения данного мероприятия является возможность повышения осведомленности населения о важности соблюдения правил индивидуальной защиты при нахождении в энзоотичных по «клещевым› инфекциям территориях, а также о действиях населения при укусах клещами и мерах специфической неспецифической профилактике клещевого вирусного энцефалита. Многие лица, подверженные повышенному риску, недостаточно осведомлены о болезнях, которые угрожают их здоровью, а также о прививках, которые могли бы обеспечить им необходимую защиту.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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