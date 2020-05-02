В Крыму за сутки в обсерваторы поместили 17 приезжих

За сутки в крымские обсерваторы поместили 17 человек, которые не смогли объяснить причину приезда на полуостров.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Из приезжих в обсерватор помещены с ж/д вокзала – три человека, аэропорт – пять человек, и пятерым было предложено купить обратные билеты, они приобрели билеты на обратную дорогу и убыли из аэропорта Симферополь. С автомобильных пунктов пропуска – девять человек, которые также были помещены в условия обсерватора», - сказал Крутиков.

Он добавил, что всего за сутки в Крым прибыло порядка двух тысяч человек, что приблизительно на 500 человек меньше, чем за предыдущие сутки. Авиасообщением – 677 пассажиров, поездами – 124 человека, а через Крымский мост - 1200 человек.

На данный момент в Республике Крым число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 104. В Севастополе c начала зарегистрировано 85 случаев, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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