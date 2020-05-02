В Крыму выбивали двери обсерватора, чтобы сбежать

Несознательные граждане выбивали двери, пытаясь вырваться из республиканского обсерватора. Полиция навела порядок.

Об этом шла речь в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– Случаются в обсерваторах различные моменты. С выбиванием дверей, например, проникновением на территорию. Но с МВД (все случаи, – ред.) оперативно отрабатываем, – отметил Игорь Чемоданов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал сотрудников МВД оперативно и по всей строгости закона реагировать на подобные случаи.

– По полной программе меры воздействия (к нарушителям режима обсервации, – ред.) должны применяться, – сказал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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