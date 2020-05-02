Коронавирус в Крыму
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В Крыму рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом
фото © Новости Крыма
Четыре новых случая COVID-19 в Крыму зарегистрировали в Керчи, Красногвардейском и Сакском районах.
Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«Первый случай – жители Керчи. Они выезжали за пределы Крыма, из Читы через Москву. Заболел двухлетний ребенок, он находился под наблюдение. Они с мамой госпитализированы в детскую инфекционную клиническую больницу. Папа находится в обсерваторе», - сказал Крутиков.
Второй случай – очаг в Красногвардейском районе: женщина находилась на самоизоляции на дому, контактов практически не было.
«Случай в Сакском районе – заболевшие обращались в конце апреля за медпомощью и были госпитализированы с пневмонией. По алгоритму были обследованы на COVID-19. Тест положительный. Из контактов 9 человек, и 3 – семейный очаг», - отчитался Крутиков.
На данный момент в Республике Крым число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 104. В Севастополе c начала года зарегистрировано 85 случаев, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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