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Коронавирус в Крыму

В Крыму рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом

11:41 суббота, 2 мая 2020
В Крыму рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом

фото © Новости Крыма

Четыре новых случая COVID-19 в Крыму зарегистрировали в Керчи, Красногвардейском и Сакском районах.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Первый случай – жители Керчи. Они выезжали за пределы Крыма, из Читы через Москву. Заболел двухлетний ребенок, он находился под наблюдение. Они с мамой госпитализированы в детскую инфекционную клиническую больницу. Папа находится в обсерваторе», - сказал Крутиков.

Второй случай – очаг в Красногвардейском районе: женщина находилась на самоизоляции на дому, контактов практически не было.

«Случай в Сакском районе – заболевшие обращались в конце апреля за медпомощью и были госпитализированы с пневмонией. По алгоритму были обследованы на COVID-19. Тест положительный. Из контактов 9 человек, и 3 – семейный очаг», - отчитался Крутиков.

На данный момент в Республике Крым число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 104. В Севастополе c начала года зарегистрировано 85 случаев, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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