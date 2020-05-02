В Крыму остаются на лечении 66 пациентов с COVID-19

В Республике Крым из 104 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 38 человек выздоровели, 66 еще находятся на лечении, из них трое в тяжелом состоянии.

Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

«У нас трое тяжелых пациентов, одна на ИВЛ, это пациентка из Алушты, стабильно тяжелая. Остальные кислородозависимые, но без аппарата ИВЛ, тоже стабильно тяжелые», - пояснил он.

Чиновник отметил, что все тяжелые пациенты ставятся на угрозометрический контроль, на их обследование выезжают республиканские внештатные специалисты, также проводятся консультации с федеральными медицинскими центрами.

«У нас есть возможность проведения телемедицины, - пояснил Чемоданов. – Более того, по всем тяжелым случаям ежедневно мы ставим в известность федеральный консультативный центр».

Кроме того, по словам министра, в республике 1891 человек остаются под медицинским наблюдением, из них 980 человек – под динамическим наблюдением на дому. Еще 789 человек остаются в обсерваторах, с учетом закрытых на карантин медицинских учреждений.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за прошедшие сутки было выявлено четыре новых случая COVID-19. Среди заболевших – медсестра Красногвардейской ЦРБ, ребенок, вернувшийся с семьей из Читы и два участника церковного хора в Сакском районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка за сутки: коронавирус нашли у членов церковного хора, певших на Пасху. По состоянию на 2 мая в Крыму зафиксировали четыре новых случая коронавирусной инфекции.

Ученые рассказали, для кого коронавирус особенно опасен. При заболевании коронавирусом больше всего рисков летального исхода у людей с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и когнитивными расстройствами.

В Крыму планируют развернуть дополнительные обсерваторы для приезжих. Это касается гостей Крыма, не имеющих собственности в республике. Один из таких обсерваторов сегодня должен открыться на базе санатория «Мисхор».

В Крыму на обсервации врачей в два раза больше, чем пациентов. В Республике Крым на сегодняшний день в трех обсерваторах, развернутых на базе медицинских учреждениях, на карантине находятся 244 медицинских работника и 116 пациентов.