Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки в обсерваторы поместили 17 приезжих ● Таксисты организовали схему нелегального завоза туристов в Крым ● Почти 250 человек в Крыму наказаны за нарушение режима самоизоляции 1 мая ● Владельцам отеля в Крыму грозит срок за прием гостей во время изоляции ● В Херсонесе сделали бесплатные экскурсии для медиков
В Крыму остаются на лечении 66 пациентов с COVID-19
В Республике Крым из 104 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 38 человек выздоровели, 66 еще находятся на лечении, из них трое в тяжелом состоянии.
Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
«У нас трое тяжелых пациентов, одна на ИВЛ, это пациентка из Алушты, стабильно тяжелая. Остальные кислородозависимые, но без аппарата ИВЛ, тоже стабильно тяжелые», - пояснил он.
Чиновник отметил, что все тяжелые пациенты ставятся на угрозометрический контроль, на их обследование выезжают республиканские внештатные специалисты, также проводятся консультации с федеральными медицинскими центрами.
«У нас есть возможность проведения телемедицины, - пояснил Чемоданов. – Более того, по всем тяжелым случаям ежедневно мы ставим в известность федеральный консультативный центр».
Кроме того, по словам министра, в республике 1891 человек остаются под медицинским наблюдением, из них 980 человек – под динамическим наблюдением на дому. Еще 789 человек остаются в обсерваторах, с учетом закрытых на карантин медицинских учреждений.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за прошедшие сутки было выявлено четыре новых случая COVID-19. Среди заболевших – медсестра Красногвардейской ЦРБ, ребенок, вернувшийся с семьей из Читы и два участника церковного хора в Сакском районе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка за сутки: коронавирус нашли у членов церковного хора, певших на Пасху. По состоянию на 2 мая в Крыму зафиксировали четыре новых случая коронавирусной инфекции.
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