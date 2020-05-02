В Крыму ограничат движение на трассе Симферополь-Ялта

ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» сообщило о том, что движение по автомобильной дороге Граница с Украиной – Симферополь — Алушта – Ялта в районе с. Заречное будет временно ограничено.

Движение будет перекрыто в период с 23:00 2 мая до 05:30 3 мая для монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Симферополь-Ялта. Объезд будет осуществляться в соответствии со схемой дорожного движения по улично-дорожной сети с. Заречное.

Для движения со стороны г. Симферополя необходимо будет двигаться в направлении с. Мраморное и далее по пер. Школьный и ул. Мраморная до выезда на трассу Симферополь-Ялта. На данном участке установлены соответствующие дорожные знаки и иные технические средства организации дорожного движения.

Движение будет ограничено в период снижения интенсивности движения транспорта и прекращения регулярного троллейбусного сообщения для всех видов транспортных средств. Просим участников дорожного движения руководствоваться знаками, установленными в соответствии со схемой дорожного движения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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