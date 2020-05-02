В Крыму на воспитание молодежи собираются потратить 1,5 млрд рублей

1,55 миллиарда рублей запланированы на выполнение госпрограммы «Реализация государственной молодежной политики в Республике Крым».

Соответствующее постановление, подписанное председателем крымского правительства Юрием Гоцанюком, опубликовано на официальном сайте совмина.

В документе говорится, что эти средства будут в 2020-2024 годах направлены на различные аспекты работы с крымской молодежью. Среди целей программы – развитие добровольческого движения, совершенствование системы патриотического воспитания, организацию условий для «успешной самореализации» молодежи и предоставление субсидий на повышение эффективности государственной молодежной политики.

На эти благородные цели в течение первых трех лет программы планируется ежегодно тратить 251,3 миллиона рублей, а в последние два года - по 398 миллионов рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета. Ответственным исполнителем назначен Государственный комитет по молодежной политике республики, который в середине декабря прошлого года возглавил евпаториец, создатель цирковой школы и музыкального фестиваля «Пиратская станция» Сергей Селимов.

При этом успех программы предлагается измерять в увеличении доли школьников и студентов, вовлеченных в добровольческую деятельностью и вступивших в различные общественные объединения на базе образовательных организаций (в частности в организации патриотической направленности, в том числе в движение «Юнармия»), а также само число созданных добровольческих и патриотических организаций и молодежных мероприятий.

«Несмотря на низкую удовлетворенность своим материальным положением, молодежь занимает активную жизненную позицию, готова бороться за достижение своих целей (в основном нематериального характера) и отстаивать свои убеждения честным путем, не выступая за рамки приемлемого в обществе поведения», - говорится в одном из подпунктов программы.

Половина всех предусмотренных средств отведена на реализацию подпрограммы «Предоставление субсидий в сфере реализации государственной молодежной политики». В рамках этой подпрограммы 10 миллионов рублей ежегодно отводится на поддержку команды КВН «Полуостров» Крымского федерального университета, еще 8,5 миллиона рублей – в принципе на развитие движения КВН на полуострове.

30 миллионов рублей каждый год запланировано на финансирование фестиваля «EXTREME Крым», 5,1 миллиона – на фестиваль «Yalta Summer Jam», 19,5 миллиона рублей – на фестиваль «Russia World Games» и 24,9 миллиона рублей – на фестиваль уличного кино.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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