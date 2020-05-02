Коронавирус в Крыму
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В Херсонесе сделали бесплатные экскурсии для медиков
Музей «Херсонес Таврический» в Севастополе анонсировал запуск бесплатных экскурсий для медицинских работников.
Действовать они будут с момента открытия музея после пандемии коронавируса до конца 2020 года.
Таким образом музей решил поддержать медиков, которые борются сейчас с вирусом, и поблагодарить их за это.
«Медики, герои нашего времени, каждый день выходят на работу, рискуя своей жизнью. Они проходят через множество трудностей и лишений, чтобы приблизить день, когда мечты о привычном образе нашей жизни станут явью. Благодаря беззаветному труду медицинских сотрудников, мы уверены, что распространение коронавирусной инфекции в скором времени будет взято под контроль, и жизнь каждого из нас вернется в прежнее русло», - сообщили в пресс-службе музея.
Медицинские работники смогут бесплатно проходить на территорию Херсонеса, посещать экспозиции и временные выставки музея, а также присоединиться к обзорной экскурсии музея или заказать ее для организованной группы медиков до 10 человек.
Это не первая акция от культурных учреждений в поддержку врачей. Как сообщалось ранее, театр имени Луначарского в Севастополе пообещал устроить ряд бесплатных показов своих лучших постановок для медиков, как только снимут режим самоизоляции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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