Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса

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Голландские ученые установили, что коронавирус может поражать не только легкие человека, но и клетки кишечника.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Eurekalert.

Согласно данным исследований, проведенных в трех университетах Нидерландов, COVID-19 негативно влияет на клетки кишечника: после внедрения вируса в тканях кишечника увеличивается количество зараженных клеток.

Ученые пришли к выводу, что это говорит о возможности передачи коронавирусной инфекции не только воздушно-капельным путем или контактно-бытовым, но и через «грязные руки».

В пользу таких заключений европейских исследователей говорит и то, что у множества пациентов с подтвержденным COVID-19 наблюдались в качестве симптомов тошнота и диарея. Кроме того, вирусные частицы обнаруживались в стуле у пациентов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аксер-заде «Опасный вирус 4» также заявила, что исключить сегодня возможность передачи коронавируса через еду или воду никто из специалистов «не берется».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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