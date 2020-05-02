Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более 4000 предприятий Крыма подали заявки на возобновление работы ● В Севастополе подтвердился еще один случай заражения коронавирусом ● Обсерваторы Крыма полностью заполнены ● В Крыму остаются на лечении 66 пациентов с COVID-19 ● В Крыму за сутки в обсерваторы поместили 17 приезжих
Ученые нашли еще один способ передачи коронавируса
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Голландские ученые установили, что коронавирус может поражать не только легкие человека, но и клетки кишечника.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Eurekalert.
Согласно данным исследований, проведенных в трех университетах Нидерландов, COVID-19 негативно влияет на клетки кишечника: после внедрения вируса в тканях кишечника увеличивается количество зараженных клеток.
Ученые пришли к выводу, что это говорит о возможности передачи коронавирусной инфекции не только воздушно-капельным путем или контактно-бытовым, но и через «грязные руки».
В пользу таких заключений европейских исследователей говорит и то, что у множества пациентов с подтвержденным COVID-19 наблюдались в качестве симптомов тошнота и диарея. Кроме того, вирусные частицы обнаруживались в стуле у пациентов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аксер-заде «Опасный вирус 4» также заявила, что исключить сегодня возможность передачи коронавируса через еду или воду никто из специалистов «не берется».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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